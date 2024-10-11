Benzin ve motorin güncel fiyatları (11 Ekim 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Petrol fiyatlarında yükseliş nedeniyle akaryakıta peş peşe zam geldi. Brent petrolün fiyatı Orta Doğu'daki savaş ortamı nedeniyle 1 ay için 10 dolardan fazla artarken bu gelişme benzin ve motorine zam olarak yansıdı.

Dün motorine 77 kuruş zam gelmişti. Bugün de benzinde bir fiyat artışı oldu. Benzinin litresi 64 kuruş zamlandı.

Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 11 Ekim 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.69 TL

Motorin litre fiyatı: 43.52 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.57 TL

Motorin litre fiyatı: 43.45 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.09 TL

Motorin litre fiyatı: 44.01 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.54 TL

Motorin litre fiyatı: 44.53TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL