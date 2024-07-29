Türkiye'nin LPG ithalatı Mayıs'ta %2,69 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Mayıs ayına ilişkin "LPG Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı.

Söz konusu ayda en çok ithalat yapılan ülke sıralamasına göre ABD, Cezayir Rusya Federasyonu, Kazakistan, İtalya, Gürcistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 7 farklı ülkeden LPG ithalatı gerçekleştirildi.

Rafinerici lisansı sahiplerinin, Mayıs ayında toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre %11,71 azalarak 65 bin 629 ton oldu.

Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince yapılan LPG ihracatı, %148,74 artışla 28 bin 588 ton olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında en çok ihracat yapılan ülke sıralamasına göre Ukrayna, Romanya, Lübnan, K.K.T.C., Bulgaristan, Almanya, Çin ve Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 8 farklı ülkeye/bölgeye LPG ihracatı gerçekleştirildi.

Yurt içi satışlar

Dağıtıcı lisansı sahiplerince Mayıs ayında 46 bin 801 ton tüplü LPG, 10 bin 589 ton dökme LPG ve 285 bin 316 ton otogaz LPG olmak üzere toplam 342 bin 707 ton LPG satışı yapıldı.

Tüplü LPG satışı %13,89, dökme LPG satışı %35,40, otogaz satışı %3,83 azaldı. Böylece toplam LPG satışı %6,73 düşüş gösterdi.

Mayıs ayında tüplü LPG %13,66, dökme LPG %3,09 ve otogaz %83,25 pazar payına sahip oldu.

Dağıtıcı lisans sahiplerince 5 bin 569 ton Standardize LPG satışı yapıldı.