İnşaat malzemesi ihracatı 3,2 milyar dolara ulaştı: Sektörden 1,76 milyar dolarlık fazla

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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından KPMG iş birliğiyle hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Temmuz 2026 sonuçları açıklandı.

Rapora göre, temmuz ayında ihracat miktarında gerileme yaşanmasına karşın ortalama ihracat birim fiyatındaki yükseliş, ihracat gelirini destekledi.

İnşaat malzemesi sanayi ihracatı temmuzda bir önceki aya göre miktar bazında yüzde 4,8 azalırken, değer bazında yüzde 1 yükseldi.

Birim fiyat yüzde 6,1 yükseldi

Temmuz ayında ortalama ihracat birim fiyatının yüzde 6,1 artması, miktardaki düşüşün ihracat değerine olumsuz etkisini sınırladı.

Böylece sektörün temmuz ayı ihracatı 3,20 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İthalat tarafında ise hem miktar hem de değer bazında gerileme kaydedildi. Haziran ayında düşüş gösteren ortalama ithalat birim fiyatı temmuzda yeniden yükselişe geçti.

Dış ticaret fazlası 1,76 milyar dolar

Temmuz ayında inşaat malzemesi sanayisinin ithalatı 1,44 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İhracat değerindeki sınırlı yükseliş ve ithalattaki gerilemenin etkisiyle sektör yaklaşık 1,76 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Böylece inşaat malzemesi sanayisinin dış ticaret dengesindeki ihracat lehine güçlü görünüm temmuz ayında da devam etti.

12 aylık ihracat 33,38 milyar dolar

Ağustos 2025-Temmuz 2026 dönemini kapsayan 12 aylık süreçte inşaat malzemesi sanayi ihracatı 33,38 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde miktar bazında ihracat ise 51,65 milyon ton olarak gerçekleşti.