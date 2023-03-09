Sıfır araç alımlarında bekleme süresi 6 aya çıktı! 400 bin lira sınırında sadece 3 model kaldı

İkinci ve sıfır otomobil piyasasında son günlerde hareketlilik yaşanıyor. 400 bin lira sınırında sadece 3 model kaldı. Milliyet'in haberine göre İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, “Maalesef yaşadığımız deprem felaketi ile birlikte bazı vatandaşlarımızın nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına araçlarını satışa çıkardığı hatta depremde enkaz altında kalarak kullanılamaz hale gelen araçların da bu süreçte satışa çıkardıklarını görüyoruz" dedi.

'Fiyatlarda düşüş etkisi yaratmayacak’

Ertemel, deprem bölgesinde satışa sunulan araçların ülke genelinin ortalama %7’sini oluşturduğunu belirterek, "Bu araçların yarısı 2. el otomobil satıcıları yarısı ise sahipleri tarafından münferit satışa sunulmakta. Satışa sunulan araçların tamamının ihtiyaç doğrultusunda satışa sunulmadığı göz önünde bulundurulduğunda deprem bölgesinde satışa sunulacak araçların piyasayı daha da hareketlendireceği ya da fiyatlarda düşüş etkisi yaratacağını düşünmüyoruz" ifadesini kullandı.

Fiyatı 400 bin tl sınırında olan modeller!

Ertemel şöyle devam etti: "Geçtiğimiz aralık ayında yayımlanan ÖTV matrah güncellemesi ile bir miktar düşüş yaşanmasına rağmen mevcut koşullar neticesinde oluşan fiyat düşüşlerinin etkisini kısa sürede yitirebileceğini öngörmekteydik.

‘Bir ayda yüzde 8 zam geldi’

Döviz kuru fiyat artışlarındaki belirleyici parametrelerin başında geliyor. Döviz kuru sabit seyretmesine rağmen, artan maliyetler sebebiyle sadece son bir ayda sıfır araçlara ortalama yüzde 6 ile 8 oranında zam gelmiş durumda.

Fiyat artışları bu seyirde devam ettiği sürece yakın gelecekte bir kez daha ÖTV matrah güncellemesine ihtiyaç duyulacak ve piyasa bir süre yeniden belirsizlik ortamı yaşayacaktır. Bu durumların önüne geçilmesi için ÖTV konusunda daha sürdürülebilir değişikliklere olan ihtiyaç artmaktadır."