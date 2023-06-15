Bakırlar Enerji’den, 240 bin haneye ‘temiz enerji’

Recep ŞENYURT

Temiz bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin arttığını belirten Bakırlar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bakır, tekstil sektöründeki potansiyellerini, üretimdeki titiz, şeffaf ve denetlenebilir yapılarını enerji alanındaki yatırımları ile sürdürmek istediklerini söyledi.

Ülkemizin bu alandaki rekabetçiliğine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Bakır, geçen yıl güneş paneli yatırımı yapma kararı aldıklarını ve Adana Hacı Sabancı OSB'deki üretim tesisi kurulumu için Çinli bir firmayla anlaşma sağlayıp kısa zamanda yatırımı hayata geçirdiklerini bildirdi.

“Kapasiteyi 1.2 gigavata çıkarmayı planlıyoruz”

2023 yılının Ocak ayından bu yana seri üretime başladıkları tesiste 150 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Bakır, çatı kurulumuna uygun tek taraflı ve arazi kurulumuna uygun iki taraftan da elektrik üretimi yapabilen güneş panellerini piyasaya sürdüklerini ifade etti.

Bakır, en son teknolojiyi kullanmanın yanı sıra dünyanın en büyük hücre ve cam üreticileriyle çalışarak yüksek verimli ve yüksek kaliteli güneş paneli üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Bakır, “Bizim amacımız en kaliteli hücre ve cam kullanarak elimizden geldiğince fiyat ve kalite bakımından rekabetçi olma konusunda iddialı olmaktır.

Üretim hattını 1.2 gigavat üretim kapasitesine çıkarmayı planlıyoruz, gelecek yıl için ise yerli hücre üretimi ve depolama sistemleri konusunu gündemimize aldık” diye konuştu. Güneş yatırımlarının ciddi maliyet gerektirdiğini, bu konuda güven tesis ederek kaliteyi kanıtlamak gerektiğini anlatan Bakır, “Köklü bir firmayız, bu bakımdan artılarımız var. İyi bir altyapımız var.

Ham madde temini ile finansal açıdan güçlüyüz. Panel üretiminde en yeni teknolojileri kullanmanın yanında dünyanın en iyi tedarikçileri ile çalışıyoruz. Panel üretiminde izolasyon çok önemli, bu sebeple sıvı veya tozdan etkilenmenin önüne geçmek için silikon kullanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Üretimin yüzde 50’sini ihraç etmeyi amaçlıyoruz”

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, karbon ayak izinin asgari seviyelere çekilmesi için güneş enerjisi yatırımlarının önemine dikkat çeken Bakır, tekstil üretimi gerçekleştiren tesislerinin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 40’ını fabrikaların her yerine monte edilen güneş panellerinden temin ettiklerini anımsattı.

Güneş paneli üretim kapasitelerinin yıllık 600 megavat olduğunu söyleyen Bakır, bir yıllık güneş paneli üretimiyle 240 bin hanenin yıllık elektrik enerjisini karşılayacaklarına açıkladı.

Üretim hatlarında aktif olarak 545- 550 wp tek taraflı, endüstriyel çatı uygulamaları ve iki taraflı araziye yönelik güneş panelleri ürettiklerini kaydeden Bakır, çift taraflı panellerin yüzde 15 oranında daha fazla elektrik enerjisi üretebildiğini dile getirdi. Bakır, sözlerine şöyle devam etti: “İhracat noktasında çeşitli ülkeler ile görüşmelerimiz devam ediyor.

Türkiye’de belli bir noktaya geldikten sonra Çin’in güçlü olduğu ülkeler hariç, başta ABD pazarı olmak üzere yenilenebilir enerjiye ilgi ve ihtiyaç duyan her ülke ile ihracat odaklı olarak çalışmayı planlıyoruz. Üretim yaptığımız diğer sektörlerde olduğu gibi burada da hedefimiz ihracatımızı yüzde 50’nin üzerine taşımaktır.”

“Yenilenebilir enerji yatırımları desteklenmeli”

Yeni kapasitelerin açılmasını ve buna uygun alt yapıların bir an önce oluşturulması gerektiğini dile getiren Fatih Bakır, artan enerji ihtiyacının yerli ve milli imkanlarla karşılanabilmesi için GES, RES ve HES başta olmak üzere tüm yenilenebilir enerji yatırımlarının daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Üretim yapan her firmanın kendi alanındaki rakipleri ile rekabet edebilmesi için mutlaka enerji maliyetlerini düşürmesi gerektiğini anlatan Bakır şöyle devam etti: “Elektrik enerjisi birçok sektör için en önemli maliyet kalemini oluşturuyor.

Fabrika çatılarındaki alanların değerlendirilmesi ve öz tüketim amaçlı arazi kurulumları bu maliyetlerin düşürülmesi için büyük bir önem taşıyor. Bu noktada depolamalı güneş enerji santrallerindeki gelişmeler, enerjinin depolanarak ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilmesinin önünü açması bizleri daha da heyecanlandırıyor. Kısa vadede ciddi bir AR-GE çalışması ile hücre yatırımı başta olmak üzere depolanabilir enerji alanına yoğunlaşacağız.”