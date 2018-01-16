Blue International'ın Mavi'deki payı yüzde 27.40'a geriledi
Blue International Holding, Mavi Giyim'de 9,5 milyon adet hisse satışı gerçekleştirdi. Böylece şirketin Mavi'deki payı yüzde 46,55'ten yüzde 27,40'a geriledi.
Blue International Holding, Mavi Giyim'de bugün 9,5 milyon adet satış işleminin gerçekleştirildiğini ve payının yüzde 27,40'a indiğini açıkladı.
Blue International Holding adına Sait Baha Erol tarafından KAP'a gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mavi Giyim payları ile ilgili olarak pay başına 52,25 TL fiyatı üzerinden 9.507.103 adet satış işlemi 16 Ocak 2018 tarihinde tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mavi Giyim sermayesindeki payımız yüzde 27,40 seviyesine düşmüştür"
Blue International Holding'in daha önceki payı yüzde 46,55 seviyesinde bulunuyordu.