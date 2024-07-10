Boeing'in teslimatları ikinci çeyrekte yüzde 32 azaldı

Boeing yaptığı açıklamada, 2024 mali yılının ikinci çeyreğindeki teslimatlarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 azaldığını ve geçen yıl kaydedilen 136 uçağa karşılık 92 ticari uçak teslim ettiğini açıkladı.

Raporlama döneminde uçak üreticisi yetmiş adet 737 modeli, altı adet 767 uçağı, yedi adet 777 kargo uçağı ve dokuz adet 787 uçağı teslim etti.

Yılın başından bu yana Boeing (BA), yıllık bazda yüzde 34'lük bir düşüşle toplam 175 uçak tedarik etti.

ABD'li uçak üreticisi, 31 Temmuz'da ayrıntılı bir ikinci çeyrek kazanç raporu sunacak.

Şirket hisseleri yüzde 0,23 gerileyerek 185,42 dolardan işlem gördü.

