D-Marin İtalya'da genişliyor

D-Marin, Genoa Boat Show'da düzenlediği basın toplantısında, Akdeniz'deki en değerli marina grubunu oluşturan İtalya'daki genişleme planlarını açıkladı. D-Marin kısa süre önce İtalya'nın La Spezia Körfezi'nde yer alan ünlü bir süperyat marinası olan Porto Mirabello'yu satın aldı.

D-Marin'in portföyünü geliştirmek için devam eden yatırım stratejisini yansıtan bu satın alma, D-Marin’in İtalya'daki varlığını ülkenin en prestijli yatçılık destinasyonlarından bazılarında altı marinaya çıkardı. D-Marin Genoa Boat Show’da gerçekleştirdiği basın toplantısı esnasında, tesislerde yapılacak iyileştirmeler, yerel toplum ve ekonomi üzerinde planlanan olumlu etki de dahil olmak üzere marinaya ilişkin vizyonunu paylaştı.

Porto Mirabello; helikopter pisti, yemek seçenekleri ve butik alışveriş imkanı da sunuyor

Porto Mirabello, Liguria bölgesindeki Aregai ve San Lorenzo'nun ardından D-Marin'in sadece 2024 yılında seçkisine eklediği üçüncü İtalyan marinası. Dünyanın en büyük ve en önemli süperyatlarının taleplerini karşılayan Porto Mirabello, 407 bağlama yeri kapasitesine sahip. Marinanın ayrıca helikopter pisti, yemek seçenekleri ve butik alışveriş imkanı gibi lüks olanakları bulunuyor.

D-Marin ayrıca, en iyi süperyatları barındıracak dünyaca ünlü bir marina yaratma vizyonuyla Azimut-Benetti tersanesinin yanında Livorno Marinası'nın yapımını da üstlendi. İlk bağlama yerlerinin ise 2025 yılında kullanıma açılması planlanıyor. D-Marin ayrıca 2022'de seçkiye eklenen Venedik yakınlarındaki Punta Faro'yu ve Liguria'daki Varazze marinasını da Azimut|Benetti'nin kurucuları olan Vitelli ailesiyle ortaklaşa işletiyor.

“Porto Mirabello, İtalya’daki ayak izimizi güçlendiriyor”

İtalya’daki son marina yatırımı ile ilgili konuşan İtalya Bölge Direktörü Nicolo Caffo, “İtalya, dünyanın en iyi yatçılık destinasyonlarından biri ve eşsiz konumlarda daha fazla seyir seçeneği sunmaya çalıştığımız için kilit bir bölge. Porto Mirabello'yu İtalya'daki ayak izimizi güçlendiren ve aynı zamanda dünya standartlarında marina hizmetleri sunma taahhüdümüzü pekiştiren D-Marin ailesine katmaktan heyecan duyuyoruz. Porto Mirabello'nun olağanüstü tesisleri ve La Spezia Körfezi'ndeki birinci sınıf konumu, Akdeniz'in en iyi yatçılık destinasyonlarını yaratma vizyonumuzla mükemmel bir uyum içinde. D-Marin için heyecan verici bir diğer proje de Azimut Benetti ile birlikte yürüttüğümüz Livorno Marina projesi ve şu ana kadar kaydedilen ilerlemenin ayrıntılarını paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz."

“Bu iş birliğinin tüm bölge için yaratacağı fırsatlar konusunda heyecanlıyız”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan La Spezia Belediye Başkanı Pierluigi Peracchini ise şu ifadelere yer verdi: "Porto Mirabello'nun D-Marin'in prestijli portföyüne dahil edilmesi kentimiz için önemli bir dönüm noktası. Bu ortaklık, La Spezia'nın önde gelen yatçılık destinasyonu olarak daha fazla dikkat çekmesini sağlayacak, ekonomik büyümeyi teşvik edecek ve toplumumuzun denizcilik dünyasıyla bağlantısını güçlendirecek. Kıyı şeridimizin güzelliğini ve misafirperverliğini sergilemeye devam ederken, bu iş birliğinin sadece marina için değil tüm bölge için yaratacağı fırsatlar konusunda da heyecanlıyız."

D-Marin, müşterilerine kusursuz bir seyir deneyimi sunmayı amaçlıyor. Çeşitli D-Marin lokasyonlarında ücretsiz yanaşma günleri sunan "Happy Berth Days" kampanyası gibi girişimler, yelken tutkunlarını tercih ettikleri destinasyonlarda farklı ve olağanüstü marina deneyimlerinin keyfini çıkarmaya teşvik ediyor.