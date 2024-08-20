DÜNYA konkordato dilekçesinin detaylarına ulaştı: MEGAP'ı konkordatoya sürükleyen nedenler

‘Geçici Mühlet’ içinde yapılacak inceleme sonucunda bir yıllık ‘Kesin Mehlin’ verilmesini isteyen Mega Polietilen A.Ş., 2005’te kurulduğunu 2012’de halka arz edilerek BİST Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmeye başladığını belirtti.

Dilekçede firmanın mali tablosu ile ilgili şu bilgiler verildi:

-Şirketin mali tablolarında yer alan sermayesi 275 milyon TL olup, tamamı ödenmiştir.

-Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları Hesabında kayıtlı tutar ise 454 milyon 844 bin TL’dir.

-Bu durumda firmanın ödenmiş sermayesi 729 milyon 844 bin TL’dir.

-Firma borsada işlem görmekte olup B grubu hisselerin bir kısmı da dışarıda hissedarların elindedir.

-Şirketin iki tane iştirak halinde olduğu firma bulunmaktadır. Mega Örme Dış Tic A.Ş'nin yüzde 100’ü ve Mega Hazır Giyim San ve Tic A.Ş'nin yüzde 100’ü yine Mega Polietilen A.Ş.'ye aittir.

Firma konkordatoya gitme nedeni şöyle açıkladı;

“Firma olarak gerek piyasa alacaklılarının, gerek ise SPK yolu ile şirkete hisse alımı ile sermaye katkısı sunan hissedarların haklarının ve alacak tahsil kabiliyetlerinin korunması, yapılmış olan milyarlarca lira yatırım ve ülkeye sağlanan istihdamın, firmaya yapılmış milyarlarca lira yatırımın bir anda buharlaşmaması için firmanın koruma altına alınması gerektiğine karar vermişlerdir. Firma ile yapılan görüşmeler ve mali tabloların detaylı incelenmesi sonucunda alınabilecek en doğru ve aktif önlemin konkordato başvurusu olduğuna karar verilmiş, şirket yönetim kurulu da bu yönde karar almıştır.”

Konkordatoya gidilmesi sürecinde ise ekonomik zorluklar şöyle açıklandı:

-Ülkemizde pandemi sürecinden önce başlayan, pandemi süreci ile etkileri büyüyen, bölgesel ve küresel siyasi, ekonomik belirsizliklerin de çarpan etkisini arttırdığı bir ekonomik sıkıntı olduğu tüm sektör oyuncuları tarafından bilinmektedir.

-Bugün gelinen noktada ülkede resmi enflasyon yüzde 65-70 seviyelerine varmış, Merkez Bankası gösterge faizi yüzde 50 seviyesine gelmiş, piyasada kredi, finansman bulmak ve bunun maliyetine katlanmak çok zorlaşmıştır.

-Firma 2019-2020 yıllarından itibaren süregelen şekilde her türlü yatırımı yapmış olmasına rağmen, her türlü finansman arayışı ve yeni pazar çalışmaları yapılmasına rağmen gelinen noktada maliyet artışı ve ciro sıkıntıları yaşanmasının önüne geçilememiş, dönen varlıklar ile kısa vadeli borçların döndürülmesi konusunda muhtemel ödeme güçlüğü çekme ihtimali yoğunlaşmıştır.

“Borçların yüzde 100’ünü öderiz”

Dilekçede, piyasada yaşanan satış yavaşlaması, karlılık düşüşü, tahsilat hızının düşüşü ve finansmana ulaşma zorlukları firmayı konkordato süreci ile firmayı nefes almaya ve yeniden borçlarını yapılandırma ihtiyacına ittiği belirtildi. Firma konkordato ile borçların yüzde 100’ünü ödeyeceğini, kontrolsüz şekilde alacaklılar tarafından haciz ve/veya iflas yolu ile malvarlıklarının tasfiyesi halinde bu oranın yüzde 67 olacağını belirtti.

Patron da konkordato istedi

Firmanın tek yetkilisi Eda Özhan’ın konkordato başvurusu için dilekçede, kendisinin banka borçları ve başkaca piyasa borçlarında şahsi kefaletleri ve imzaları mevcut olduğu, şirket çeklerinde ve bir çok ticari işte şahsi imzaları bulunduğu belirtildi.

Eda Özhan'ın hukuki koruma altında olmaması halinde binlerce icra takibi, dava dosyası, ceza dosyası ile doğrudan karşı karşıya kalma ihtimali bulunduğunun yer aldığı dilekçede, “Ön projede gösterildiği şekilde firma kısa süreli bir nakit akışı krizi, tahsilat akış hızı ve finansman sorunu yaşamaktadır” dendi.

İhtiyati tedbir istediler

Dilekçede mahkemeden konkordato talebinin tasdik edilerek, yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın davacı şirket aleyhine her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri dahil tüm takip işlemlerinin yapılmasının ihtiyati tedbir yoluyla durdurulması istendi.