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Four Points by Sheraton’da üst düzey atama

Sektördeki 30 markası ve 131 ülkede yer alan 7 bini aşkın tesisi ile hizmet veren Marriott otellerinden Four Points by Sheraton İzmir şubesinde üst düzey atama gerçekleşti. Bilgen Bayazıt, Gazi Four Points by Sheraton İzmir Satış ve Pazarlama Direktörü olarak atandı.

Haber Merkezi
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 Marriott Grubu’nun çatısı altında bulunan Four Points by Sheraton, başarılı projelere imza atmaya devam ediyor. 2002’de Dumlupınar Üniversitesi Pazarlama bölümünden mezun olan Bilgen Bayazıt Gazi, ilk olarak Çeşme Ontur Hotel Halkla İlişkiler ve Banket Satış Yetkilisi, Anemon Fuar Otel Otel Müdür Yardımcısı, Anemon Otelleri Oteller Satış Müdürü ve ardından Solto Alaçatı Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü olarak görev aldı. 2017 yılından bu yana kariyerine Four Points by Sheraton Otelde Satış Müdürü olarak devam eden Gazi, Satış ve Pazarlama Direktörü görevine getirildi. 

 

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