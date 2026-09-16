ODAŞ'tan Venezuela'da 381,7 milyon dolarlık petrol yatırımı

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ODAŞ, Venezuela'daki petrol faaliyetlerini CEMA Petrol Sahası'nda hayata geçireceği yatırımla genişletmeye hazırlanıyor.

“Brownfield” olarak tanımlanan ve önemli ölçüde altyapı ile kuyu yatırımı bulunan sahada, sıfırdan geliştirilecek yeni petrol sahalarına kıyasla yatırım ve üretim süreçlerinin daha hızlı devreye alınması planlanıyor.

Şirket, mevcut altyapının geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması için 20 yıllık dönemde toplam 381,7 milyon dolarlık yatırım öngörüyor.

Günlük üretimde hedef 9 bin 865 varil

Venezuela'nın doğusundaki Anzoategui Eyaleti'nde bulunan CEMA Petrol Sahası, toplam 162,4 kilometrekarelik alana yayılan 10 sahadan oluşuyor.

Şirketin verdiği bilgilere göre saha, 10-59 derece API gravite aralığında 104,2 milyon varil kalan petrol rezervinin yanı sıra 499,3 milyar fit küp doğal gaz rezervine sahip.

CEMA'da halen günlük yaklaşık 400 varil seviyesinde bulunan petrol üretiminin orta ve uzun vadede günlük 9 bin 865 varile çıkarılması hedefleniyor.

Venezuela pazarına 2024'te girdi

ODAŞ grup şirketlerinden Çan2 Termik AŞ, 2024 yılında Venezuela'ya yönelik uluslararası yaptırımların uygulandığı dönemde, petrol sektöründe yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren OFAC lisanslı şirketin ana ortağı olarak sektöre giriş yaptı.

Şirket, Venezuela'daki petrol ve doğal gaz sektörüne ilişkin OFAC lisanslama rejiminde 2026 yılı başından itibaren yaşanan değişikliklerle birlikte faaliyet koşullarının yeniden şekillenmeye başladığını bildirdi.

20 yıllık işletme ve münhasırlık hakkı

Çan2 Termik AŞ'nin ana ortağı olduğu ABD merkezli Denarius Holding'in Venezuela'daki iştiraki Minerosol Group C.A., CEMA Petrol Sahası'nın işletilmesi ve üretimine ilişkin Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA ile sözleşme imzaladı.

Anlaşma, 20 yıllık işletme süresinin yanı sıra gerekli onayların alınması halinde ilave 20 yıla kadar uzatma olanağı ve münhasırlık haklarını içeriyor.