Orman Kanunu'ndaki değişiklik Danıştay'a taşınıyor

Özlem Sarsın / İZMİR

Ege Maden İhracatçıları Birliği, ihracata en büyük katkıyı sağlayan 50 üyesi için düzenlenen “Maden İhracatının Yıldızları Ödül Töreni”nde konuşma yapan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Bizi orman idaresinin iki dudağının arasından çıkacak karara mahkûm eden, zaten herhangi bir ruhsat güvencesi olmayan ocaklarımızı daha da belirsiz hale getiren bu düzenlemenin bir an önce geri çekilmesini istiyoruz. Madencilik Platformu’nu oluşturan 18 STK bu yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay’a başvuracağız" dedi.

Alimoğlu şöyle devam etti: "İzin süreçlerindeki belirsizlikler, yerleşim yerleri ve sahil şeritlerine getirilen mesafe kısıtlamaları, işletme devam ederken getirilen rehabilitasyon zorunlulukları sektörün faaliyetlerini kısıtlayarak sektörün ekonomik büyümesini olumsuz etkileyecektir. Dünya genelinde ülkeler madencilik faaliyetlerini güçlendirirken, ülkemizde her geçen gün daha zor ve çetrefilli hale getiriliyor. Türkiye'nin yer altı kaynaklarının etkin şekilde kullanımı ve ekonomiye kazandırılması için çaba sarfeden firmalarımızın işi git gide zorlaşsa da, sektörümüzün ihracatını artırmak için Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Madencilik sektörü olarak 2024 yılında ihracatta başarılı bir yıl geçirdikleri bilgisini veren Alimoğlu, “Türkiye genelinde maden ihracatımız yüzde 4’lük artışla 4 milyar 258 milyon dolardan 4 milyar 424 milyon dolara çıkarken EMİB olarak ihracatımız yüzde 21’lik artışla 976 milyon dolara çıktı. 2024 yılında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracatını en çok artıran birlik olduk. 2024 yılı sonu için Türkiye geneli için belirlediğimiz 6 milyar dolar ve EMİB için 1 milyar 250 milyon dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm üyelerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Döviz kurlarının mevcut halinin ihracatı destekler seviyeden uzak kaldığını vurgulayan Başkan Alimoğlu, şöyle devam etti: “Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu ülkemiz, dünya pazarlarında beğeni kazanabilecek nitelikte doğal taş çeşidine sahip. Türk mermeri, farklı renk skalası ve kalitesiyle dünyanın pek çok ülkesinde, dünyaca tanınmış mekânlarda kullanılıyor. Ancak bunlardan daha önemli bir şey var. Ülkemizin içinde bulunduğu zor şartlardan çıkmasının en önemli anahtarları, katma değerli üretim ve ihracatsa; sadece fiyat rekabetine dayalı ürünler sunmamız yetmeyecek. Markalar yaratmamız, katma değeri yüksek ürünleri ticaretimize entegre etmemiz, tasarıma, inovasyona ve yeşil dönüşüme yatırım yapmamız ve yılmadan, usanmadan geleceği inşa etmeye devam etmemiz gerekecek.”

2025 yılı hazırlıklarımıza başladık

Ege Maden İhracatçıları Birliği üyesi ihracatçı firmaların rekabet gücünü artırmak için, dünya pazarlarıyla buluşmalarını sağlamak için çalışmalara başladıklarını paylaşan Alimoğlu, pazarlama etkinliklerini şöyle sıraladı; “2024 Kasım ayında Dubai Big 5 Global fuarını ziyaret edip ardından, masa başında ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceğiz. 26-31 Ocak 2025’te Rusya’ya, 27-30 Ocak 2025’te ABD Las Vegas’a yönelik Ticaret Heyeti kapsamında ikili iş görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Şubat 2025 ilk haftasında Londra’daki Surface Design Show fuarında yerimizi aldık. Mimarlar ve toptancılar ile tanışmak üzere firmalarımızdan oluşan heyetimizi de bizimle birlikte ikili görüşmeler gerçekleştirmek üzere Londra’ya davet ediyoruz. Dünyanın önde gelen ekonomisi Çin’e yönelik Xiamen Taş Fuarı’na 2025’te de Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştireceğiz. Yine Doğu Asya’nın yükselen pazarı Güney Kore’de Korea Build Week Fuarında Türkiye’yi Milli Katılımız ile temsil edeceğiz. Türkiye’yi bizimle birlikte temsil etmeye gönüllü Doğal Taş firmalarımızı ihracatımızı artırma ümidiyle bu iki fuarımıza davet ediyoruz. Şubat 2025’te Varşova Sektörel Ticaret Heyeti, Nisan 2025’de Romanya – Sırbistan ve Mayıs 2025’te Kazakistan Sektörel Ticaret Heyetlerini gerçekleştireceğiz.”

2024 YILI EMİB İHRACATIN YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİ

ÖDÜL KATEGORİLERİ

1. Endüstriyel Hammaddeler İhracatı

EMİB üyesi firmaların 2023 yılı endüstriyel ihracat rakamları

KALTUN MADENCİLİK SANAYİ NAKLİYE VE AKARYAKIT TİC. A.Ş.

İNTER ABRASİV SAN. VE TİC. A.Ş.

CTC ENERJİ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

ALABANDA MADENCİLİK DIŞ TİC. A.Ş.

MİKROMAN MADEN SAN. VE TİC. A.Ş.

2. Toplam Doğal Taş

EMİB üyesi firmaların 2023 yılı toplam doğal taş ihracat rakamları

METAMAR MERMER GRANİT MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

AYTAN MERMER MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SEZGİN MERMER SAN. VE TİC. A.Ş.

TUREKS-GM MERMER GRANİT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

CEM-MER DOĞALTAŞ İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3. İşlenmiş Doğal Taş

EMİB üyesi firmaların 2023 yılı işlenmiş doğal taş ihracat rakamları

METAMAR MERMER GRANİT MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TUREKS-GM MERMER GRANİT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

CEM-MER DOĞALTAŞ İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş.

D-STİL MERMER DIŞ TİCARET İÇ MİMARLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AYTAN MERMER MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

4. Blok Doğal Taş

EMİB üyesi firmaların 2023 yılı blok doğal taş ihracat rakamları

SEZGİN MERMER SAN. VE TİC. A.Ş.

AYTAN MERMER MADENCİLİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

RAVİNİ MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

MAKOMAR MERMER VE MADEN İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ

ŞUAYP DEMİREL

5. Granit

EMİB üyesi firmaların 2023 yılı granit ihracat rakamları

NATUREL GRANİT MADENCİLİK LOJİSTİK İNŞAAT VE TURİZM DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MEDMAR MADENCİLİK İNŞ.ORMAN ÜR ÜNL. İHR. İTH. SAN VE TİC LTD.ŞTİ

İZ GRANİT MADENCİLİK LOJİSTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ

EĞİNKA GRANİT MADENCİLİK İNŞAAT ODUN SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

BERGAMA STONE MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

6. Yüksek Katma Değerli Endüstriyel Hammadde

EMİB üyesi endüstriyel hammadde firmalarının 2023 yılı kg başına ihracat rakamları (Toplam ihracatı 1,5 Milyon ve üzeri)

İNTER ABRASİV SAN. VE TİC. A.Ş.

THREE STARS DIŞ TİCARET İTHALAT İHRACAT A.Ş.

TÜPRAG METAL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

TÜPRAG EKSPORT MADEN İHRACAT VE TİCARET A.Ş.

DAUSSAN REFRAKTER A.Ş.

7. Yüksek Katma Değerli Doğal Taş

EMİB üyesi doğal taş firmalarının 2023 yılı kg başına ihracat rakamları (Toplam ihracatı 1,5 Milyon ve üzeri)

MEGAMER PROJE MERMER MADEN DEKORASYON İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

SİRMERSAN MERMER SAN. A.Ş.

TİRMAR MADEN DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

TRAVERTEN MERMER ENDÜSTRİ İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

LİON STONE ART MADENCİLİK MİMARLIK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

8. Yeni Üyeler

EMİB’e 2023 yılında üye olan firmaların en yüksekten başlayarak ihracat rakamları

TÜPRAG EKSPORT MADEN İHRACAT VE TİC. A.Ş.

CEMAR TRAVERTİNE MERMER GRANİT SAN. VE TİC. A.Ş.

TÜPRAG METAL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

EL MASS MERMER İHRACAT İTHALAT İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş.

RIVER MERMER MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

9. Yeni Pazarlar

2022 yılında ihracat gerçekleştirilmeyip 2023 yılında ihracat gerçekleştirilen ülkeler için o ülkeye en yüksek ihracat gerçekleştiren bir firma

MYANMAR (BURMA)

TECOM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

NIKARAGUA

MARMİ Dİ VİCTORİOUS MADEN SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

SEYŞEL ADALARI VE BA.

RAYCO MERMER MADEN SAN. TİC. LTD. ŞTİ

TURKS VE CAICOS ADASI

ARTİSTİK İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ

ZIMBABVE

EKOPONS MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.

10. Yükselen Pazarlar

2022 yılına kıyasla ihracatımızın en çok arttığı ilk 5 ülke için o ülkeye en yüksek ihracat gerçekleştiren firma

ANTIGUA VE BERMUDA

BAŞARANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ TİC. VE SAN. A.Ş.

BELİZE

MEKMAR DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

GUYANA

RUSTICA STONE DOĞAL TAŞ SAN. VE TİC. A.Ş.

KONGO

EGESAN MERMER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

LETONYA

İNTER ABRASİV SAN. VE TİC. A.Ş.