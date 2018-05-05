SPK, Penta'nın halka arzını onayladı

05 Mayıs 2018

Yıldız Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren teknoloji dağıtıcısı şirketi PentaTeknoloji’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Penta Teknoloji’nin halka arzı, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

Şirketin 31.724.000 lira olan sermayesi, 15.862.000 lira artırılarak 47.586.000 liraya çıkarılırken, mevcut pay sahipleri de toplamda 3.902.345 lira nominal değerde pay satacak.

Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 9,5 TL - 11,4 TL, talep toplama tarihleri ise 10-11 Mayıs olarak belirlendi. PentaTeknoloji’nin 17 Mayıs Perşembe günü itibariyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Penta Teknoloji’nin halka arz sürecinde konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., eş liderliğini ise Yapı KrediYatırım Menkul Değerler A.Ş üstleniyor.

Yurt içinde toplamda 26 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyumda, halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 30’unun yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılara, yüzde 70’inin ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor. Yurt dışı yetkili aracı kurumları WOOD & CompanyFinancial Services a.s. ve BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. Ek satış hariç olmak üzere, yüzde 41,53’ü halka arz edilecek şirketin yeterli talep toplaması halinde, halka arz edilen payların yüzde 44,86’ya çıkması öngörülüyor.

2017'de yüzde 35 büyüme

Penta Teknoloji’nin net satışları 2016 yılında yüzde 22, 2017 yılında ise yüzde 35 oranında artarak, 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

2017 yılında şirketin brüt kârı yüzde 38 artarak 166,7 milyon TL'ye, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) ise yaklaşık olarak yüzde 56oranında artarak 103,7 milyon TL'ye ulaştı. Dönem kârı ise 56,9 milyon TL olarak gerçekleşti.