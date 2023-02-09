Starbucks'tan 'deprem' ve 'boykot' açıklaması

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 şehirde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce ölü, on binlerce yaralı var. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, mayıs ayına kadar OHAL ilan ediliyor.

Popüler kahve zinciri Starbucks ise sosyal medyada 10 ili etkileyen deprem felaketine "duyarsız kaldığı" iddialarıyla gündemde. Konuyla ilgili olarak Ekşi Sözlük’te açılan başlık ‘trend’ olurken, Twitter’da ise binlerce tweet atılmış durumda.

Marketing Türkiye, iddiaları Starbucks Türkiye yetkililerine sordu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre; marka depremin ilk günü üzüntüsünü belirten bir Instagram hikayesi paylaştı ve bölgede faaliyet gösteren 54 mağazasından güvenli bir şekilde hizmet verebilecek 27 mağazasında ücretsiz ürün dağıtımı gerçekleştirmenin yanı sıra çeşitli yardımlarda bulundu.

Yetkililerin ifadelerine göre; The Starbucks Foundation ve Alshaya Group katkıları ile birlikte daha kapsamlı yardımların planlamaları da yapılıyor.

Yetkililer gıda yardımı dışındaki ihtiyaçları da listelediklerini ve ihtiyaçların temini için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Süreç boyunca depremzedelere destek olmak için elimizden gelenleri yapacağız. The Starbucks Foundation’dan gelecek miktarın açıklamasını bekliyoruz. Alshaya Grubun da bağışı olacak mutlaka. Alshaya Grubu sadece Türkiye için değil Suriye için de çeşitli fonlar oluşturuyor.”