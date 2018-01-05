THY, 25 adet Airbus A350-900 satın alacak
THY, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da katılacağı bir tören ile 25 adet Airbus A350-900 satın almak üzere imza atacak.
Türk Hava Yolları, Airbus ile çift motorlu, uzun menzilli Airbus A350-900 alımı için anlaşma imzalayacak.
Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile Airbus'ın başkanı Tom Enders arasında yapılacak imza törenine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılacak.
Kokpit.aero'nun haberine göre THY toplam 25 adet A350-900 satın alacak. Bu uçaklar, THY'nin başta Avustralya olmak üzere uzun menzilli yeni hatları için kullanılacak.