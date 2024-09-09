THY'nin yolcu sayısı ağustosta yüzde 3,2 düşüşle 8,4 milyon oldu

THY'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, dıştan dışa transfer yolcu sayısı ağustos 2023 döneminde 2,9 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 4,2 artarak 3 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı ağustos 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzde 85,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 85 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 91,8 olarak belirlendi.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ağustos 2023 döneminde 22,2 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 5,1 artarak 23,4 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Ağustos 2023 döneminde 146,5 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 15,9 artarak 169,8 bin ton olarak kaydedildi.

Ocak-ağustos dönemi

Şirket'in Ocak – Ağustos 2023 döneminde 56 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 2,5 artarak 57,4 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – ağustos 2023 döneminde 19,8 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7,2 artarak 21,2 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Ocak – Ağustos 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan düşerek yüzde 82,1 olarak gerçekleşirken, yurt dışı yolcu doluluğu %81,6 seviyesinde, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,8 olarak belirlendi.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – ağustos 2023 döneminde 155 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,7 artarak 168,5 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-posta, ocak – ağustos 2023 döneminde 1 milyon ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 28,4 artarak 1,3 milyon ton oldu.

2024 Ağustos ayı sonunda filodaki uçak sayısı 462 olarak açıklandı.