Vialand'dan çocuklara sömestir indirimi

Vialand Tema Park, deneyimleyerek eğlendiren ve farklı yaş gruplarına zengin seçenekler sunan üniteleriyle öğrencilere karne hediyesi hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bölgenin en büyük tema parkı olan Vialand Tema Park, 20 Ocak-5 Şubat'ta 4-18 yaş grubu çocuk ve genç misafirlerine tam bilet gişe fiyatı üzerinden online ve gişede yüzde 50 indirim uygulayacak.

Tema Park'ın yarıyıl tatiline özel sunduğu indirim kampanyasıyla çocuklar ve gençler, 30'dan fazla eğlence ünitesinde ilk eğitim-öğretim döneminin yorgunluğunu adrenalin dolu eğlencelerle atacak.

7'den 70'e herkes için sunduğu adrenalin ve macera dolu üniteleri arasında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişinin anlatıldığı Fatih'in Rüyası, tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği Minik Kaşifler, optik illüzyon deneyimi yaşatan Sihirli Oda gibi bilgi dolu üniteler bulunan Vialand Tema Park'ta tüm misafirler keyifli anlar yaşayacak.

Eğlence ve sporu bir arada sunan Vialand Parkur'da ise tırmanma duvarından tramboline, ağ parkurundan yüksek ip parkuruna 5 farklı ünitede çocuklar ve gençler benzersiz bir gün geçirebilecek.

Sömestir boyu açık olacak Vialand Tema Park'a İstanbul'un tüm noktalarından toplu taşıma ve özel araç ile kolayca ulaşmak mümkün oluyor.

Vialand Tema Park, birbirinden renkli ve eğlenceli üniteleriyle tatilde dinlenmek ve eğlenmek isteyenlerin uğrak noktası olacak.