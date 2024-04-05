Yapı Kredi Bankası satılıyor mu? Koç Holding'den açıklama geldi

Bloomberg yayın kuruşuşu First Abu Dhabi Bank'ın (FAB) Yapı Kredi Bankası’ndan potansiyel hisse alımı için görüşme yaptığı iddiasını ortaya atmıştı. Haberde görüşmelerin ilk aşamada olduğu belirtilmişti.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar BAE’nin en büyük bankası FAB’ın Türkiye’de birden fazla bankanın sahipleriyle görüşme yaptığını öne sürmüştü.

Yapı ve Kredi Bankası'nı bünyesinde bulunduran Koç Holding, iddialara ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Koç Holding iddiaları yalanlarken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Basın-yayın organlarında, Ortadoğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) dahil Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka satın alınmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu, bu kapsamda YKB'de potansiyel hisse alımı için görüşmelerin yapıldığı yönünde haberler çıkmıştır.

* Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

KAP'taki açıklamada, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişmenin olmadığı da vurgulanırken, "İşbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.