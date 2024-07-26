2024 PARİS OLİMPİYATLARI: Türk sporcular ne zaman yarışacak? (Maç tarihleri)

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'den toplam 102 sporcu madalya için mücadele edecek. Olimpiyatların başlamasıyla birlikte, bugün yapılacak açılış öncesi Türkiye okçuluk takımı dün sıralama atışları için seyirci karşısına çıktı. Peki, Mete Gazoz ne zaman yarışacak? Paris Olimpiyatları'nda Türk sporcular ne zaman yarışacak? İşte 2024 Olimpiyat maç tarihleri ve detayları...

Mete Gazoz ne zaman yarışacak?

Dün yapılan sıralama atışlarının ardından Mete Gazoz 8'inci, Ulaş Berkim Tümer 10'uncu ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ise 58'inci sırada yer aldı. Türkiye’ye okçulukta ilk Olimpiyat altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz'un da yer aldığı Türkiye Okçuluk Milli Takımı, 29 Temmuz Pazartesi günü madalya için ok atacak.

Mete Gazoz, 4 Ağustos'ta ise bireysel erkeklerde Olimpiyat şampiyonu ünvanını korumaya çalışacak. 2020'de Tokyo’da bu başarıya imza atan Gazoz, aynı zamanda Paris’teki açılışta Türkiye adına bayrağı taşıyacak iki sporcudan biri olacak.

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk sporcular ne zaman yarışacak?

Bayrağı taşıyacak diğer isimse, 2020'de Tokyo’da Olimpiyat şampiyonu olan boksör Busenaz Sürmeneli olacak. 66 kg’da ringe çıkacak boksör, ilk rakibi ile 1 Ağustos’ta karşı karşıya gelecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek final oynayan Türkiye Kadın Voleybol Takımı da madalya için ilk kez 29 Temmuz Pazartesi sahaya çıkacak. Türkiye dünya sıralamasında Brezilya ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş’in de yer aldığı 13 kişilik kadro, aynı zamanda Türkiye'nin Paris Olimpiyatları'nda bir spor dalında yarışacak en kalabalık sporcu grubu.

Boksta 50 kg’da Olimpiyat gümüş madalyası olan Buse Naz Çakıroğlu, 1 Ağustos’ta ringe çıkacak.

Tokyo’da güreşte bronz madalya alan Yasemin Adar ise Kadınlar 76 kg’da 10 Ağustos’ta minderdeki yerini alacak.

Cirit atmada Tokyo’da dördüncü olan Eda Tuğsuz, 7 Ağustos’ta Paris Olimpiyat Stadyumu’na çıkıyor.

Türkiye kafilesinin en genç sporcusu 16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 800 metre serbestte 29 Temmuz’da yarışacak.

Türkiye, katılım sayısında son üç olimpiyatın gerisinde kalırken Paris 2024'te 32 spor dalında 10 binden fazla sporcu yarışacak.

Türk sporcuların 2024 Paris Olimpiyatları maç takvimine erişmek için tıklayın