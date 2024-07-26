Filenin Sultanları'nın maçları ne zaman başlıyor? (Türkiye - Hollanda voleybol maçı hangi kanalda?)

2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek Filenin Sultanları’nın maç programı belli oldu. C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda 5 oyuncu ilk kez olimpiyat heyecanı yaşayacak.

Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas ilk kez olimpiyatlarda mücadele edecek. Olimpiyatlarda takımın en tecrübeli ismi ise 3. kez olimpiyatlara katılan kaptan Eda Erdem Dündar olacak. Peki, Filenin Sultanları Olimpiyat maçları ne zaman, saat kaçta? İşte, Türkiye - Hollanda mücadelesine ilişkin bilgiler…

Türkiye - Hollanda voleybol maçı ne zaman?

2024 Paris Olimpiyatları’nda mücadele edecek Filenin Sultanları C Grubu’nda yer alıyor. Olimpiyatlar 27 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenirken A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk mücadelesini Hollanda karşısında verecek. 29 Temmuz Pazartesi günü, saat 10.00'da oynanacak maçın hangi kanalda yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

Filenin Sultanları, Hollanda karşılaşmasının ardından 1 Ağustos’ta Dominik Cumhuriyeti ve 4 Ağustos’ta grup aşamasının son maçında İtalya ile kozlarını paylaşacak.

Beş Oyuncu İlk Kez Olimpiyat Heyecanı Yaşayacak

Olimpiyatlarda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 12+1 kişilik kadrosunda yer alan isimlerden Beyza Arıcı, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Gizem Örge ve Melissa Vargas, ilk kez bu heyecanı yaşayacak. Ayrıca takımın en tecrübeli ismi ve kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ise üçüncü katılacağı olimpiyat olacak.

Filenin Sultanları Yenilgisiz Geldi

Milli voleybolcular, 2023'ün Eylül ayında Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru'yla mücadele etti. Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0, Japonya'yı 3-1 ve Belçika'yı 3-0 yenerek "7'de 7" yapan milli takım, organizasyonu tarihinde ilk kez yenilgisiz lider tamamlayarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Maç Programı

* 29 Temmuz 2024 10.00 Türkiye - Hollanda

* 1 Ağustos 2024 10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

* 4 Ağustos 2024 10.00 Türkiye - İtalya