Beşiktaş-Olimpik Marsilya maçının hakemi belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın 17 Eylül Perşembe günü Olimpik Marsilya'yı konuk edeceği maçın hakem kadrosu belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Andrea Colombo düdük çalacak.

Colombo'nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Simone Sozza olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Michael Fabbri görev yapacak. Fabbri'nin yardımcılığını Valerio Marini üstlenecek.