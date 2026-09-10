Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde: Muhtemel 11 belli oldu

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Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008 yılında mücadele eden Fenerbahçe, uzun süren hasretini taraftarı önünde sona erdirecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Mücadelede İspanyol hakem Gil Manzano düdük çalacak.

Fenerbahçe'de iki eksik

Sarı-lacivertliler, Roma karşısına iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Sakatlığı bulunan Marco Asensio ile cezalı Guendouzi karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde oyuncularına güvendiğini belirtirken, Roma karşısında farklı bir oyun kurgusuyla sahada olacaklarının sinyalini verdi.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Fenerbahçe'nin karşılaşmaya Ederson; Mert, Skriniar, Ake, Brown; Kante, İsmail; Greenwood, Kerem, Oğuz ve Muriqi 11'iyle başlaması bekleniyor.

Roma sezona hızlı başladı

Fenerbahçe'nin rakibi Roma ise Serie A'da sezona etkili bir başlangıç yaptı. İtalyan ekibi ligde oynadığı ilk üç karşılaşmayı da kazanırken, rakip filelere 10 gol gönderdi ve kalesinde yalnızca 1 gol gördü.