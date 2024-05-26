Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının yabancı VAR hakemleri belli oldu

Son dakika gelişmesi...Hakem Kurulu'nun (MHK) yaptığı atamaya göre; bu akşam Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı ve Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u ağırlayacağı müsabakalarda yabancı VAR hakemleri görev yapacak.



Konyaspor - Galatasaray maçında Hollandalı Pol van Boekel VAR hakemi olacak.



Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasında ise VAR görevinde İtalyan Marco Di Bello bulunacak.