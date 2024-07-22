Son dakika: Kuralar çekildi, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, Lugano karşısında galibiyet elde etmesi halinde sonraki turda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, karşılaşmadan mağlup ayrılması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'ne düşecek. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'ya elenmesi durumunda, Dinamo Kiev-Partizan eşleşmesinin kaybedeni ile UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rakip olacak.