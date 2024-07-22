Son dakika: Kuralar çekildi, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turuna seri başı olarak giren Fenerbahçe, Lugano’yu elerse 3. turda bu avantaja sahip olamayacak ve 2. torbada yer alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, Lugano karşısında galibiyet elde etmesi halinde sonraki turda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, karşılaşmadan mağlup ayrılması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'ne düşecek. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'ya elenmesi durumunda, Dinamo Kiev-Partizan eşleşmesinin kaybedeni ile UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rakip olacak.