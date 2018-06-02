Yıldırım: Koç ne veriyorsa aynısını vereceğim

02 Haziran 2018

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kongre üyelerine hitap etti.

Konuşmasına başlarken, kendisini alkışlayanları uyaran Yıldırım, "Alkışlamaya gerek yok. En sonunda alkışlayacaksınız" dedi.

Yıldırım, kongre üyeleri arasındaki gerginlik sonrası, "Bana yapılan saygısızlığı affetmem; ayıp oluyor" diye konuştu. Yıldırım, "Lütfen herkes kendine gelsin. Burası Fenerbahçe kongresi. 20 sene bu kulübe hizmet ettim, çocuğumun nafakasını verdim, hapis yattım. Ayıp oluyor. Yarın buradan üzülerek giderseniz. Kim seçilirse başkan o olur. Nedir yani? Televizyonlar veriyor, amigo gibi olduk" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Yargıtay hala 'Suçsuzsunuz' demedi ve biz de onların yakasına yapışamıyoruz. Sayın Ali Koç diyor ki 'Aziz Başkan merak etmesin konunun takipçisiyiz.' Ali kardeşim konuyu yanlış anlamış; bu benim değil, Fenerbahçe'nin davası" şeklinde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları:

"Ali Koç, 101 kişinin BİMER'e yaptığı başvurudan endişe duyuyor. Bundan endişe duyan biri Fenerbahçe için hesap sorabilir mi? Ben bir yıl hapis yattım, hiçbiriniz bir gün bile yatamazsınız. O üzerinizdeki formaları bile ben yaptırdım."

"Çektiğim acıyı en çok, arkadaşları tarafından 'şikeci' diye dalga geçilen çocuklar, tribünlerde takımı için 'şikeci' diye bağrılan taraftarlar anlar. Herkes vazgeçse o çocukların hakkı için ben vazgeçmeyeceğim."

"Sayın Ali Koç... Sen ne veriyorsan aynısını ben ve yönetimim verecek. Futboldan anladığını söylüyorsun, gel futbolun başına sen geç. Ben amatör branşları yöneteyim. Fenerbahçe kazansın. Bu yarışın kazananı Fenerbahçe olsun."

"Darağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe."

"Ali Koç... Sen 12 Mayıs 2012'de şampiyonluk kaybedilirken burada değil miydin? Ben hapisteydim, ben burada olsaydım, Galatasaray burada kupa kaldıramazdı."

"Alex'i benim kadar sevemezsiniz ama ben Fenerbahçe'yi daha çok seviyorum. Ben kalktım, beni yuhaladınız. Ben tek başıma kalktım, hepinize rağmen Alex'i alkışladım. Çünkü o benim sporcumdu, ben onu seviyordum. Gitmesi gerekiyordu gönderdim."

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