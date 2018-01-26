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"Telaş içerisinde olmamız gerekmiyor"

DEİK Başkanı Olpak, "Zeytin Dalı Harekatı ilişkin uzun bir süredir aslında o bölgenin içerisinde olduğumuzu hatırlarsak, ekonomimiz bugüne kadar etkilenmediyse bundan daha fazla etkilenecek gibi bir telaş içerisinde olmamızı gerektirmiyor." dedi.
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