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"Teşvikler bu yıl da devam edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2018'de istihdam teşvikleri vermeye ve imalat sanayisini desteklemeye devam edeceğiz. Güçlü bir ekonomi imalat sanayisinden geçer." dedi.
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