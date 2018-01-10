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“İran ve Rusya Suriye'deki sorumluluğunu yerine getirmeli”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası’nda gündeme ilişkin soruları cevapladı.
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