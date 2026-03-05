Türk mizahı İspanya’yı sardı: Sosyal medya ve TV kanalları bu dostluğu konuşuyor

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında Avrupa’da en sert ve açık tutumu sergileyen ülkelerden biri olan İspanya, Türk kamuoyunda uzun süredir olumlu bir imaja sahipti. Siyasi yakınlık, son günlerde sosyal medyada dikkat çeken etkileşim dalgasına dönüştü.

Madrid yönetiminin Filistin konusundaki duyarlı yaklaşımı ve ABD-İsrail çizgisindeki politikalara mesafeli duruşu, Türk kullanıcılar arasında İspanya’ya yönelik sempatiyi artırdı. Bu durum zamanla sosyal medyada mizahın da dahil olduğu geniş bir etkileşim alanı oluşturdu.

Karşılıklı etkileşim sarmalı

Sosyal medyadaki hareketlilik, bir Türk kullanıcının Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin kendi alfabesiyle yaptığı paylaşımı alıntılayarak karakterleri “noodle makarnaya” benzetmesiyle başladı. Paylaşımın İspanyol kullanıcılar tarafından fark edilmesi ve İspanya’daki popüler hesaplarca yeniden paylaşılmasıyla etkileşim kısa sürede büyüdü.

Türk sosyal medya kullanıcılarının kendine özgü mizah anlayışı, İspanyol X (Twitter) kullanıcılarının da ilgisini çekti. İki ülkenin kullanıcıları arasında karşılıklı espriler ve olumlu mesajların yer aldığı çok sayıda paylaşım yapıldı.

"Tek bir kel İspanyol kalmayacak"

Bu paylaşımlardan biri olan "Tek bir kel İspanyol kalmayacak" ifadesi, İspanya’daki bir televizyon programında da gündeme geldi. Türkiye’deki saç ekimi turizmine gönderme yapılan paylaşımda uzun saçlı Iniesta fotoğrafının kullanılması, program sunucusunun gülümsemesine neden oldu.