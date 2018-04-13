Haley: Trump henüz bir karar vermedi

13 Nisan 2018

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine ilişkin, ''Başkanımız Suriye'ye olası askeri müdahale hakkında henüz bir karar vermedi ancak ABD ve müttefikleri Suriye'de eyleme geçmeye karar verirse bu hepimizin uzlaştığı bir ilke olacak.'' dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesini ve Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Haley, Rusya'yı uluslararası barış ve güvenliğe yönelik gerçek tehdidi görmezden gelmekle suçlayarak, kimyasal silah kullanımının uluslararası hukukun en bariz ihlali olduğunu söyledi.

Nikki Haley, ''Korkunç kimyasal silah kullanımı karşısında sessiz kalmamalıyız ve hiçbir ülkenin kimyasal silah kullanmasına izin vermemeliyiz.'' ifadesini kullandı.

Rusya'nın Suriye'de rejimi korumak için BMGK'de 12 kez veto hakkını kullandığını savunan Haley, ABD'nin, rejimin savaşın başından beri en az 50 kez kimyasal silah kullandığını tahmin ettiğini ifade etti.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Duma'daki kimyasal saldırıyı ayrı ayrı analiz ettiğini ve üç ülkenin de saldırının gerçekleştiği sonucuna ulaştığını söyleyen Haley, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine ilişkin ise ''Başkanımız Suriye'ye olası askeri müdahale hakkında henüz bir karar vermedi ancak ABD ve müttefikleri Suriye'de eyleme geçmeye karar verirse bu hepimizin uzlaştığı bir ilke olacak.'' diye konuştu.

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Kaynak: AA