Yunanistan'dan Suriye'ye olası askeri operasyon açıklaması
Almanya, İtalya, Kanada, Hollanda ve Belçika'nın ardından Yunanistan da Suriye'ye olası operasyona katılmayacağını açıkladı.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Atina hükümetinin, Suriye’ye düzenlenecek muhtemel bir saldırıda Yunan silahlı kuvvetlerinin yer almayacağına dair tezini bildirdiğini duyurdu.
Haberde, Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Çipras’ın, kimyasal silahlarla mücadelede Avrupa Birliği’nin kararlı girişimlerine ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, İsveç’in önerileri temelinde çaba gösterilmesi görüşünü dile getirdiğini belirtti.
Haberde, Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Çipras’ın, kimyasal silahlarla mücadelede Avrupa Birliği’nin kararlı girişimlerine ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, İsveç’in önerileri temelinde çaba gösterilmesi görüşünü dile getirdiğini belirtti.