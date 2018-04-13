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Yunanistan'dan Suriye'ye olası askeri operasyon açıklaması

Almanya, İtalya, Kanada, Hollanda ve Belçika'nın ardından Yunanistan da Suriye'ye olası operasyona katılmayacağını açıkladı.

Yunanistan'dan Suriye'ye olası askeri operasyon açıklaması
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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde, Atina hükümetinin, Suriye’ye düzenlenecek muhtemel bir saldırıda Yunan silahlı kuvvetlerinin yer almayacağına dair tezini bildirdiğini duyurdu.

Haberde, Suriye’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Çipras’ın, kimyasal silahlarla mücadelede Avrupa Birliği’nin kararlı girişimlerine ihtiyaç bulunduğunu ifade ederek, İsveç’in önerileri temelinde çaba gösterilmesi görüşünü dile getirdiğini belirtti.

Yunanistan'dan önce Almanya, İtalya, Kanada, Hollanda ve Belçika da Suriye'ye olası askeri operasyona katılmayacağını açıklamıştı. 

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