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  • 'İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı' iddiası

'İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı' iddiası

İran'ın, Rus bombardıman uçaklarının İran hava sahasını ve yakıt ikmali için Hemedan eyaletinde bulunan NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul ettiği açıklandı.

'İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı' iddiası
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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in Askeri Haberler Servisi Editörü Hossein Dalirian, şahsi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "ülke yetkililerinin, Rus bombardıman uçaklarının İran hava sahasını ve yakıt ikmali için Hemedan eyaletinde bulunan NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul ettiklerini" bildirdi.

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Kaynak: AA

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