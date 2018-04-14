'İran hava sahasını Rus bombardıman uçaklarına açtı' iddiası
İran'ın, Rus bombardıman uçaklarının İran hava sahasını ve yakıt ikmali için Hemedan eyaletinde bulunan NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul ettiği açıklandı.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in Askeri Haberler Servisi Editörü Hossein Dalirian, şahsi Twitter hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, "ülke yetkililerinin, Rus bombardıman uçaklarının İran hava sahasını ve yakıt ikmali için Hemedan eyaletinde bulunan NOJEH hava üssünü kullanmasını kabul ettiklerini" bildirdi.
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Kaynak: AA