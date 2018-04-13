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Rusya'dan askeri operasyon hazırlığı yapan ülkelere çağrı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, ''Egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz." dedi.

Rusya'dan askeri operasyon hazırlığı yapan ülkelere çağrı
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'ye olası askeri müdahaleye ilişkin, ''Uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz.'' dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesini ve Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Nebenzia, Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısının ''uydurma'' olduğunu savunarak, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de sadece rejimi devirmekle ilgilendiğini söyledi.

Nebenzia, ''Uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde egemen bir devlete karşı tehlikeli askeri hazırlıklar yapıldığını gözlemlemeye devam ediyoruz ve bu ülkelerin liderlerine durumu derhal gözden geçirmeleri çağrısı yapıyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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