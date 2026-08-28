ATO Başkanı Baran: KOBİ’ler için düşük maliyetli krediler devreye alınmalı

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Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 29. Dönem Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, KOBİ'lerin finansmana erişimde yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

ATO'nun 2 bin 100'ü aşkın alanda faaliyet gösteren 170 binden fazla üyesinin 68 meslek komitesinde temsil edildiğini hatırlatan Baran, üye ziyaretleri ile komite ve meclis üyeleriyle yapılan görüşmelerde özellikle KOBİ niteliğindeki işletmelerin finansman ihtiyacının öne çıktığını söyledi.

"KOBİ'lerin finansman ihtiyacı büyük, maliyet çok yüksek"

Hükümetin enflasyonla mücadeleyi merkeze alan ekonomi programını uyguladığını belirten Baran, fiyat istikrarının kalıcı refah, öngörülebilir yatırım ortamı ve sürdürülebilir büyüme açısından önem taşıdığını ifade etti.

Bununla birlikte reel sektörden gelen mesajların finansman konusunda ciddi sıkıntılara işaret ettiğini belirten Baran, "KOBİ'lerimizin finansman ihtiyacı büyük, ancak maliyet çok yüksek. İşletmeler kaynak yetersizliği nedeniyle işletme sermayesinden tüketiyor ve haliyle sermaye ihtiyacı daha da büyüyor" dedi.

KOBİ'lerin finansman talebinin yalnızca "kredi talebi" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Baran, işletmelerin hammadde alımından maaş ödemelerine, makine yatırımlarından ihracata, dijitalleşmeden yeşil dönüşüme kadar birçok alanda finansmana ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

"Finansmanın maliyeti katma değerin önüne geçti"

Finansman maliyetlerinin işletmeler üzerindeki baskısına dikkat çeken Baran, maliyetin işletmenin üretebileceği katma değerin önüne geçmesi durumunda sistemin sağlıklı çalışamayacağını söyledi.

KOBİ'lerin sermayesini yatırıma değil günlük faaliyetlerini sürdürmeye harcadığı bir ortamda ekonomik büyümenin kalıcı hale gelmesinin zor olduğunu ifade eden Baran, finansmana erişimde kullanılan kriterlerin de gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Baran, kredi değerlendirmelerinde yalnızca geçmiş dönem bilançolarının dikkate alınmaması gerektiğini belirterek işletmelerin üretim kapasitesi, siparişleri, ihracat potansiyeli ve oluşturduğu istihdamın da değerlendirmeye alınmasını istedi.

Maliyet artışları işletmeleri zorluyor

Reel sektörün küresel gelişmelerin de etkisiyle yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığını belirten Baran, enerji maliyetleri, vergiler ve istihdam üzerindeki yüklerin işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini söyledi.

İç talepteki yavaşlamanın bazı sektörlerde iş hacmini aşağı çektiğini, vadelerin uzadığını ve tahsilatların zorlaştığını kaydeden Baran, maliyetler yükselirken işletmelerin fiyatlama yapmakta da zorlandığını ifade etti.

"KOBİ demek, Türkiye ekonomisi demek"

Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'unu KOBİ'lerin oluşturduğuna dikkat çeken Baran, bu işletmelerin üretim, ticaret, ihracat ve istihdam açısından ekonominin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

"KOBİ demek, Türkiye ekonomisi demek" diyen Baran, yıllar içerisinde sermaye biriktiren, çalışan yetiştiren, pazar oluşturan, üretim bilgisi kazanan, vergi ödeyen ve istihdam sağlayan işletmelerin Türkiye'nin ekonomik birikiminin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Yeni OVP için KOBİ yol haritası çağrısı

Yakın zamanda açıklanması beklenen 2027-2029 dönemini kapsayacak yeni Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin beklentilerini de paylaşan Baran, programda makroekonomik hedeflerin yanı sıra KOBİ'lerin nasıl güçlendirileceğine yönelik bir yol haritasının da yer alması gerektiğini belirtti.

İş dünyasının üç yıl sonrasını planlayabilmek istediğini ifade eden Baran, kalıcı fiyat istikrarının güçlü bir üretim ekonomisiyle mümkün olacağını kaydetti.

"Düşük maliyetli işletme sermayesi kredileri devreye alınmalı"

KOBİ'lerin en acil ihtiyacının işletme sermayesi olduğunu vurgulayan Baran, finansmana erişimin kolaylaştırılması için düşük maliyetli kredi mekanizmalarının devreye alınmasını istedi.

Baran, "KOBİ'lerimiz için düşük maliyetli işletme sermayesi kredileri devreye alınmalı. Özellikle üretim yapan, ihracat gerçekleştiren ve istihdamını koruyan işletmelerimiz için uygun maliyetli, uzun vadeli ve mümkünse belirli bir süre geri ödemesiz finansman modelleri oluşturulmalı" ifadelerini kullandı.