Goldman Sachs’tan TCMB için faiz tahmini: İndirim için erken

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Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Clemens Grafe ve Başak Edizgil imzasıyla 7 Ekim’de yayımlanan değerlendirmede, TCMB’nin gevşeme döngüsünü başlatması için henüz erken olduğu görüşü yinelendi.

Ekonomistler, 22 Ekim’de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz oranlarında değişiklik beklemediklerini ancak bu tahmine ilişkin risklerin yüksek olduğunu belirtti.

Piyasanın faiz indirimi beklentisine dikkat çektiler

Goldman Sachs ekonomistleri, piyasanın ekim ayındaki toplantıya ilişkin faiz indirimi beklentisinin kendi tahminlerinden ayrıştığına işaret etti.

Raporda, hanehalkının enflasyon beklentilerinin bir miktar gerilemesinin ardından yeniden yükselişe geçtiği, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinin ise İran savaşı öncesindeki seviyelerin üzerinde kalmaya devam ettiği belirtildi.

Ekonomistler, fiili 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından rezerv kayıplarının hızlandığına da dikkat çekti.

“Gevşeme döngüsü için erken”

TCMB’nin Enflasyon Raporu’nda ortaya koyduğu görünümü de değerlendiren Goldman Sachs, ana eğilim enflasyonunun enerji fiyatlarındaki şok öncesindeki seyrine yeni dönmeye başladığını kaydetti.

Ekonomistler, piyasa fiyatlamalarının bir yandan gevşeme döngüsünün başlayacağı beklentisine işaret ederken diğer yandan bu döngünün kısa süreli olabileceğine yönelik sinyal verdiğini belirtti. Offshore piyasalardaki fiyatlamaların da Türk lirası üzerinde ilerleyen dönemde kayda değer değer kaybı baskısına işaret ettiği ifade edildi.

Yabancı yatırımcının tahvil pozisyonu sınırlı kaldı

Raporda, yabancı yatırımcıların tahvil işlemlerinin de faiz indirimlerine yönelik güçlü bir beklentiyi desteklemediği belirtildi.

Goldman Sachs ekonomistleri, getiri eğrisinde faiz indirimlerinin fiyatlanmasına rağmen yerleşik olmayan yatırımcıların tahvil pozisyonlarını kayda değer ölçüde artırmadığına dikkat çekti.