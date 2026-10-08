İŞKUR: Kayıtlı işsiz sayısı eylülde yüzde 3,41 arttı

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2026 yılı Eylül Ayı İstatistik Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre, eylül ayında İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların sayısı 2 milyon 344 bin 288 olarak kaydedildi. Kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,41 arttı.

İŞKUR'a kayıtlı iş arayanların yüzde 48,8'ini erkekler, yüzde 51,2'sini kadınlar oluşturdu. Kayıtlı iş arayanların yüzde 25'inin ise 15-24 yaş grubunda olduğu belirtildi.

Eylülde 225 bin açık iş alındı

İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı eylül ayında 225 bin 562 oldu. Ocak-eylül döneminde ise toplam 1 milyon 843 bin 569 açık iş kaydedildi.

Açık işlerin yüzde 99,6'sı özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş, 655 bin 223 ile imalat sanayinde oluştu.

Mesleklere göre en fazla açık iş "Turizm ve Otelcilik Elemanı", "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)" ve "Servis Elemanı (Garson)" pozisyonlarında kaydedildi.

9 ayda 1 milyonu aşkın kişi işe yerleştirildi

İŞKUR aracılığıyla eylül ayında 140 bin 841 kişi işe yerleştirildi. Bunların 81 bin 164'ünü erkekler, 59 bin 677'sini kadınlar oluşturdu.

Ocak-eylül döneminde ise İŞKUR toplam 1 milyon 87 bin 541 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

Bu dönemde sektörler bazında en fazla işe yerleştirme imalat alanında gerçekleşirken, meslekler bazında ilk sıralarda "Turizm ve Otelcilik Elemanı", "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)" ve "Reyon Görevlisi" yer aldı.

İŞKUR, yılın ilk 9 ayında 420 bin 210 kadın, 358 bin 539 genç, 35 bin 565 engelli ve 203 bin 312 yükseköğrenim mezununun işe yerleştirilmesine aracılık etti.