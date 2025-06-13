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İsrail-İran saldırıları etkili oldu: Doğal gaz fiyatları iki ayın zirvesinde

İsrail'in İran'a yönelik saldırı dalgasının ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatları son iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Hollanda TTF'de temmuz vadeli kontratlar megavatsaat başına 37,735 Euro'ya yükselerek 4 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

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İsrail-İran saldırıları etkili oldu: Doğal gaz fiyatları iki ayın zirvesinde
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İsrail'in İran'a yönelik saldırı dalgasının ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı. Avrupa'da gaz fiyatlarında son 5 haftanın en büyük artışı görüldü.

Küresel enerji kaynakları açısından kritik öneme sahip Ortadoğu'da yaşanılan gerilimin ardından Avrupa'da doğal gaz 2 ayın zirvesine ulaştı. 

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, temmuz vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı bugün yüzde 4'ün üzerinde artışla  37,735 Euro'yu gördü.  Bu seviye 4 Nisan'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Gaz fiyatları, petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte genel enerji piyasalarıyla paralel olarak yükseldi.

Yükselişte sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve petrol tedariki için kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların aksaması ve gemilerin boğazı kullanmaktan kaçınması durumunda ise sevkiyatlarda gecikmeler yaşanabileceği endişesi etkili oldu.

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Kaynak: HABER MERKEZİ