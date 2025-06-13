İsrail-İran geriliminde 'Hürmüz Boğazı' endişesi: Petrol fiyatları 20 dolardan fazla artabilir

İsrail ve İran arasındaki saldırılarla birlikte gözler doğalgaz ve petrol taşımacılığı için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na çevrildi.

İran'ın saldırıların ardından İsrail'in “çok ağır bir bedel ödeyeceğini” söylemesiyle enerji piyasasında kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı'na yönelik endişeler arrtı.

Tahran, çatışma anlarında en büyük jeopolitik avantajı olan Hürmüz'ü kapatmakla sık sık tehdit ediyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve hatta İran gibi önemli petrol üreticilerinden yük almak isteyen tankerlerin giriş ve çıkış noktası olan Hürmüz Boğazı'nı kapatmak, İran'ın hala kaçınmaya çalışabileceği aşırı bir seçenek olarak görünse de misilleme yapma isteği riskleri canlı tutuyor.

Tahran'ın küresel ticaret için kritik öneme sahip olan Hürmüz'ü kapatması durumunda deniz taşımacılığını durma noktasına getirebileceği belirtiliyor.

Ayrıca bölgedeki gerginliğin artması, şu anda bölgede olan gemilerin mahsur kalmasına veya bu bölgeden geçen ticaret rotalarına erişiminin engellenmesine neden olabilir.

'Petrol fiyatlarını 20 dolardan fazla artırabilir'

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı, konteyner gemileri için hayati öneme sahip olduğundan kapanması durumunda fiyatların artacağı belirtiliyor.

Güvenlik danışmanlık firması Risk Intelligence'ın CEO'su Hans Tino Hansen, "İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatarak diğer taraflara karşı misillemeyi genişletmek isterse, bunun etkisi çok büyük olacaktır" dedi .

Rystad Energy A/S analisti Jorge Leon ise İran'ın bölgesel ham petrol altyapısını hedef almak veya ABD askeri varlıklarını vurmak gibi önlemlerle birlikte Hürmüz'den petrol akışını aksatması durumunda piyasa tepkisinin "şiddetli" olabileceğini ve fiyatları 20 dolar veya daha fazla artırabileceğini söyledi.