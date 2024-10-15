Kredi kartına 750 TL katkı payı... Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler başladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kredi kartı sahiplerini yakından ilgilendiren limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifini görüşmek üzere toplandı.

Teklif, limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık bir ek pay alınmasını öngörüyor. Teklifin yasalaşması durumunda, yüksek limitli kredi kartı sahipleri her yıl bu miktarda bir ödeme yapmak durumunda kalacaklar.

Hükümet yetkilileri, bu düzenlemeyle elde edilecek gelirlerin katkı payı çerçevesinde sadece Savunma Sanayii Fonu olarak kullanılacağını ve bütçeye aktarılmayacağını savunurken, muhalefet temsilcileri uygulamanın kredi kartı kullanıcılarına ek yük getirecek bir "vergi" olarak nitelendirerek teklife karşı çıkıyor.

Komisyonda yasa teklifini sunan AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, Türkiye'nin güvenlik ortamındaki hızlı değişim ve artan tehditlere dikkat çekerek, savunma sanayiinin sürdürülebilirliği için yeni kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Altınsoy, bu düzenlemenin sadece Savunma Sanayii Fonu'na kaynak yaratmak amacıyla tasarlandığını belirtti.

Teklif, 12 maddelik Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Teklifi'nin bir parçası olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediyor.