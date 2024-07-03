ZAMLI EMEKLİ MAAŞI: Ne zaman hesaplara yatacak? (Emekli maaşı ödeme takvimi)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüm Türkiye’yi ilgilendiren haziran ayı enflasyon rakamını açıkladı. TÜİK’e göre enflasyon haziranda yüzde 1,64 artış gösterdi. Haziran enflasyon rakamıyla birlikte emekli, memur ve memur emeklisinin zam oranı da netleşmiş oldu.

SSK (4a), Bağ-Kur (4b) ve Emekli Sandığı (4c) emeklilerinin temmuz zammı altı aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. TÜİK’e göre altı aylık enflasyon yüzde 24,73.

SSK ve Bağ-kur emeklisi zam oranı

Ekonomi yönetimi enflasyonu göz önünde bulundurarak refah payı artışı yapmazsa işçi, tarım işçisi ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz’da yüzde 24,73 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklisi zam oranı

Memur ve memur emeklilerinin zam hesabında toplu sözleşme de rol oynuyor. Buna göre; memur ve memur emeklilerinin maaş ve ücretlerine Temmuz 2024’ten geçerli olmak üzere yüzde 10 artış öngörüldü. Altı aylık enflasyon farkından doğan yüzde 9,31 ile birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 19,31 olacak.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Peki Temmuz 2024 zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, memur ve memur emeklisi zamlı maaşları ne zaman alacak? Dul ve yetim aylılığı alanların maaşları hesaplara ne zaman geçecek?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin zamlı maaş takvimi şu şekilde:

* Zamlı emekli ve memur maaşı ödeme tarihi ile ilgili bir resmi bir açıklama yok. Zam oranı Temmuz ayının ilk haftasında kesinleşecek. Zamlı maaşların Temmuz ayında hesaplar yatırılması bekleniyor.

SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor.

SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şöyle:

SSK 4A emekli maaşları ne zaman ödeniyor?

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar için ayın 17'si

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar için ayın 18

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar için ayın 19'u

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar için ayın 20'si

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar için ayın 21'i

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar için ayın 22'si

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar için ayın 23'ü

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar için ayın 24'ü

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlariçin ayın 25'i

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar için ayın 26'sı

4B Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman ödeniyor?

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar içn ayın 25'i

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar için ayın 26'sı

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar için ayın 27'si

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar için 28'i