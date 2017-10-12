Borsa güne hızlı başladı
Fed tutanakları sonrasında küresel borsalarda yaşanan pozitif seyir BİST'in de alımlarla açılmasını sağladı.
Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya alması sonrası ilk günde pay piyasalarında oluşan kayıpların neredeyse tamamının sonraki iki günde telafi edildi.
Krizi çabuk atlatan ve kayıplarını telafi eden Borsa İstanbul (BİST), bu sabah ise Fed sonrası küresel borsalarda yaşanan yükselişin etkisiyle yüzde 1'i aşan bir kazanım ile açıldı.
BİST 100 endeksi, 1229 puan artışla 105.045 puandan güne başladı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 1,18 oranında değer kazandı.
BIST 100 endeksi, dünü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 103.816 puandan tamamlamıştı.
Analistler, Türk ve ABD'li yetkililerden gelen açıklamaların takip edilemeye devam edildiğini belirterek, BIST 100 endeksinin 103.400 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 105.000-105.500 direnç bölgesinin hedeflenebileceğini, 102.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini kaydetti.
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