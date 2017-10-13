Borsa sınırlı artışla yatay açıldı

13 Ekim 2017

Son günlerde güçlü 3. çeyrek beklentisi olan Tüpraş, Ereğli, Turkcell ve THY gibi seçili sanayii şirketlerinin hisse senetlerinin öncülük ettiği sert yüksellişin ardından bugün Borsa İstanbul (BİST) hafif alıcılı yatay bir açılış gerçekleştirdi.

BİST 100 endeksi, 166,54 puan artışla 106.098,7 puandan açıldı. Açılış itibariyle hisse senetleri ortalama yüzde 0,16 oranında değer kazandı. Yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,04 değer kazanarak günü 105.932 puandan tamamlamıştı.

Analistler, İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. BIST 100 endeksinde 105.000 üzerinde yeni hedefin 107.800 direnci olduğu bildirildi.

Bankaların üzerinde baskı olabilir

Öte yandan, TSK unsurlarının İdlib'e giriş haberinin yanı sıra, bankalar üzerindeki faiz oranlarının düşürülmesi yönünde baskının endeksteki havayı tersine çevirebileceğini ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin genel seviyesiyle ilgili bankalarla biraraya geleceklerini; başta devlet bankaları olmak üzere diğer bankaları da biraraya getirerek faizi frenleme ve daha da düşürme konusunda çalışacaklarını söyledi.

Dolar 3.65 seviyesinde

Dün akşam saatlerinde 3.66 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah bir ara 3.6440'a kadar indikten sonra 3.65 civarında seyrini sürdürüyor.

Analistler dolar/TL'de 3.65 seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı hareketin daha olası olduğunu, ABD TÜFE verisinin yüksek gelmesi halinde de kurda yükselişin tetiklenebileceğini belirtiyor.

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