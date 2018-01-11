Dolar sakin, borsa satıcılı

11 Ocak 2018

Dolar/TL, dün yaşanan sert yükselişin ardından bugün sakin.

Hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde olan kur, ABD tahvil getirilerindeki artışın gelişmekte olan para birimleri genelinde riskten kaçışı tetiklemesiyle dün 3.76 seviyelerinden 3.8071'e tırmandı.

Dolar/TL saat 14:50'de 3.7955'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.5390 ve sterlin/TL 5.1175 seviyesinde yer aldı.

Çin'in ABD Hazine tahvili alımlarını yavaşlatacağı ya da durdurabileceği iddiası, salı günü yüzde 2.50 seviyesini aşmış olan 10 yıl vadeli tahvil faizlerini dün 2.59'a taşımıştı. Çin'den söz konusu habere ilişkin yalanlama gelmesiyle bugün 10 yıllıkta faiz 2.53'e kadar geriledi.

BIST 100 geriledi

ABD tahvil faizlerindeki dalgalanma ve Trump'ın NAFTA'dan çekilme niyetinin yeniden gündeme gelmesiyle küresel pay piyasalarında görülen düşüşün etkisiyle BIST 100 endeksi bugün genel olarak satıcılı bir seyir izledi.

Endeks, saat 14:50'de 113.500 puandan işlem gördü.

ABD tahvil faizleri izleniyor

Piyasaların, ABD 10 ve 2 yıllık tahvil faizlerinin yakından izleneceğini ifade eden uzmanlar, 10 yılık için yüzde 2.65'in üzeri, 2 yıllık için ise psikolojik sınır kabul edilen yüzde 2'nin üzerindeki seviyelerin TL gibi para birimleri için risk oluşturabileceğini ifade etti.

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