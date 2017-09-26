Dolar yeni güne sakin başladı

26 Eylül 2017

Artan jeopolitik riskler nedeniyle TL varlıklarda baskı devam ediyor. Dün akşam 3.55'i aşan dolar/TL, yeni güne 3.53 seviyelerinde başlıyor. Kur, saat 09:30 itibariyle 3.5330 seviyesinde yer aldı.

Euro/TL 4.1895'ten işlem görürken, euro/dolar 1.1850 seviyesinde yer alıyor.

Kurun yeniden 3,50 üzerine yerleşmeye çabaladığını belirten analistler, Türkiye’nin referanduma vereceği tepkinin belirsizlik yarattığını, bu nedenle TL’nin zayıfladığını belirtiyor.

Teknik açıdan ise, 3,5150 üzerinde işlemlerin sürmesi halinde yukarı yönlü isteğin korunacağı kaydediliyor.

Petrol fiyatları tırmandı

Petrol fiyatları Türkiye'nin Kuzey Irak yönetiminin ham petrol akışlarını kesme tehdidiyle kazanımlarını artırırken, Brent ham petrolü 26 ayın zirvesini gördü. Brent ham petrol Kasım vadeli fiyatı dün yüzde 3.8 yükseldikten sonra bugün varil başına 59.48 dolarda bulunuyor.

ABD hafif ham petrol Kasım vadeli fiyatı varil başına 52.43 dolar ile beş ayın zirvesine yükseldikten sonra 52.37 dolarda bulunuyor.

Analistlere göre, Türkiye ve Irak arasındaki petrol ticaretine yönelik yaşanan soğuk

diyaloglar ve referandum kaynaklı olaylar şimdilik petrol fiyatlarında olumlu bir tablo oluşturuyor. Bugün akşam saatlerinde API'den TSİ ile 23:30'da özel stok verileri petrol fiyatlarının seyri açısından izlenebilir.

Kore gerilimi ile Asya geriledi

Yatırımcılar ABD para politikasının görünümüne ilişkin yeni sinyaller beklerken, Asya borsaları, Kore yarımadasında gerilim artmasıyla geriledi, yen yüksek seyir izledi. Fed Başkanı Janet Yellen bugün "Büyüme Tahminleri: Temelleri Yeniden Değerlendirme" konulu bir açıklama yapacak.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonundaki Twitter üzerinde

bir ifadesinin Kuzey Kore'ye savaş ilanı olarak gördüğünü ve Pyongyang'ın hava sahasında olmasa bile ABD bombardıman uçaklarını düşürmek de dahil olmak olmak üzere önlem alma hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Japonya dışındaki Asya-Pas

Küresel piyasalar Yellen öncesi negatif

ifik borsalarını izleyen MSCI endeksi Wall Street'deki teknoloji hisselerindeki kayıpları izleyerek yüzde 0.65 geriledi. Avustralya borsası yüzde 0.29, Güney Kore hisseleri yüzde 0.3 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüksek seyir izleyen yenin baskısıyla yüzde 0.4 geriledi.

Borsa tepki alımlarıyla açıldı

Petrol Türkiye'nin tehdidiyle hızlı yükseldi