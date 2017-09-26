Petrol Türkiye'nin tehdidiyle hızlı yükseldi

26 Eylül 2017

Petrol fiyatları Türkiye'nin Kuzey Irak yönetiminin ham petrol akışlarını kesme tehdidiyle kazanımlarını artırırken, Brent ham petrolü 26 ayın zirvesini gördü. Brent ham petrol Kasım vadeli fiyatı dün yüzde 3.8 yükseldikten sonra bugün varil başına 59.48 dolarda bulunuyor.

ABD hafif ham petrol Kasım vadeli fiyatı varil başına 52.43 dolar ile beş ayın zirvesine yükseldikten sonra 52.37 dolarda bulunuyor.

Analistlere göre, Türkiye ve Irak arasındaki petrol ticaretine yönelik yaşanan soğuk diyaloglar ve referandum kaynaklı olaylar şimdilik petrol fiyatlarında olumlu bir tablo oluşturuyor.

İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan petrol analizinde şu değerlendirmeye yer verildi;

"Brent Petrol, Türkiye'nin Kuzey Irak'tan Petrol akşını durdurma tehdidinin ardından iki yılın en yüksek seviyesinde kapandıktan sonra yükselişini sürdürüyor. Irak'ın Kürt Bölgesi, Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki Ceyhan limanına ulaşan petrol boru hattı yoluyla günlük 700 bin varile kadar petrol ihraç edebiliyor. Teknik olarak yükselişin devamı yaşanması halinde 59,60 ve 61,00 direnç seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. Ardından 65,00 fiyat seviyesine kadar hızlı bir yükseliş gerçekleştirebilir. Ancak olası düşüşlerde 58,70 ve 56,30 desteği kısa vadeli olarak takip edilebilir."

Gündem oldukça yoğun

Uzmanlar, bugün Kuzey Kore ve IKBY ile ilgili açıklamaların yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşmanın yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan, bugün Çin'in ham petrol ithalatının ocak-ağustos döneminde yüzde 12 artışla 281,1 milyon tona yükseldiği açıklandı. Çin ham petrol ithalatında yaşanan bu artışın petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket oluşturması bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 5 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, 18-22 Eylül tarihlerini kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 744'e düştü. Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında son 6 haftada 5 kez düşüş yaşandı.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 58,68 ile 58,92 dolar aralığının direnç, 58,20 ile 58,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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