Herkes onları konuşuyor! İşte; en gelişmiş teknolojilere sahip, gelecek vadeden 5 altcoin...

Bitcoin'in piyasaya çıkışının üzerinden yaklaşık 15 yıl geçmiş olsa da bu kripto para birimi, popülerliği son dönemde yakaladı. Bunun üzerine birçok kişi, kripto para dünyasına girmenin yollarını ve en kazançlı altcoinleri araştırmaya başladı. İşte, gelecek vadettiği düşünülen ve gelişmiş teknolojilere sahip 5 altcoin!

Cardano (ADA)

Cardano; 2017 yılında Charles Hoskinson tarafından kullanıma sunulan, üçüncü nesil blockchain platformu. Bu blokzincirin kripto para birimi ADA'dır. İlk merkeziyetsiz blokzincir olan Cardano; daha güvenli, ölçeklenebilir ve esnek bir blokzincir sistemi sağlamayı amaçlar. Enerji tasarrufu sağlamak ve kullanıcı gizliliğini koruyabilmek amacıyla Proof of Stake madenciliğine dayalı Ouroboros mekanizmasını kullanır. Cardano'nun en çok gelecek vadeden altcoinlerden biri olduğu düşünülüyor.

Polygon (MATIC)

Ethereum altyapısına sahip bir platform olan Polygon; Ekim 2017'de piyasaya sürüldü. O zamanlar altcoinin ismi Matic Network'tü. Polygon; akıllı sözleşmelerin ölçeklenebilir olmasına ve özerk olarak yönetilebilmesine odaklanıyor. Proof of Stake ve Plazma teknolojilerini kullanarak düzenli bir işleyiş geliştirmeyi hedefliyor. Bu özellikleri, Polygon'u en gelişmiş teknolojiye sahip altcoinler listesinde tutuyor.

Ripple (XRP)

Ripple, Jed McCaleb ve Chris Larsen tarafından 2012 yılında piyasaya sürüldü. Bankacılık ve finans sektöründeki ödeme işlemlerini hızlandırmak ve bu işlemlerin maliyetini düşürmek amacıyla tasarlandı. Merkeziyetçi bir yapıya sahip olan Ripple'da blokzincir yer almıyor. Sistem; bunun yerine Ripple Protocol Consensus Algorithm adlı, patentli bir teknoloji kullanıyor.

Binance Coin (BNB)

Binance Coin, 2017 yılında Changpeng Zhao tarafından kuruldu. BNB, Smart Chain ağında işlem ödemelerinde ve hizmet coini olarak kullanılıyor. Binance Coin ile indirimli olarak ödeme yapmak ve bunun yanı sıra özel token satışlarına katılmak mümkün.

Ethereum (ETH)

Ethereum; Vitalik Buterin tarafından 2014 yılında kurulan, blokzincir tabanlı bir platform. Blokzincir üzerinde akıllı sözleşmeler oluşturmaya imkân tanıyor. Merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan Ethereum; DeFi, Metaverse ve NFT ile önemli projeler yürütüyor. Ethereum'un yapmayı sürdürdüğü yatırımlarla gelecek vadettiği düşünülüyor.