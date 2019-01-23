Kur 5.35'te sakin kalıyor

23 Ocak 2019

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın geçen hafta faizleri sabit tutması ve ileriye dönük bir indirim sinyali vermemesinin ardından 5.50'li seviyelerden 5.35'li seviyelere geriledikten sonra yatay seyir izlemeye devam ediyor.

Dün 5.3664'e çıktıktan sonra kapanışta 5.34 seviyesinde olan dolar/TL bugün saat 08:46'da 5.3466'dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL 6.0810'da yer aldı.

Piyasalarda Çin ekonomisindeki yavaşlama, ABD Çin ticaret gelişmeleri, ABD faiz artış hızı ve Brexit süreci takip edilmeye devam ediliyor.

İçeride ise bugün TCMB'nin faizleri yüzde 24 olarak koruduğu ocak ayı PPK toplantı özeti ve ocak ayı tüketici güven endeksi verisi izlenecek.

Global piyasalarda görünüm

Asya borsaları küresel büyümenin yavaşladığına dair artan işaretler ve henüz çözüme kavuşturulmamış ABD-Çin ticaret gerilimi endişelerinin yatırımcıların riskli varlıklara yönelik iştahını sınırlamasıyla yükselişine ara verdi.

ABD borsaları da, Trump yönetiminin gelecek hafta yapılması planlanan üst düzey müzakereler öncesinde Çin'in hazırlık müzakereleri teklifini reddettiğini bildiren Financial Times haberi sonrası geriledi.

Hazine, ocak programını tamamladı

Hazine dün, tamamı piyasadan 1.4 milyar TL civarında borçlanma gerçekleştirdi. Böylece ocak ayında düzenlenen üç ihalede 4.6 milyar TL'si piyasadan toplam 5.7 milyar TL borçlanma ile ocak ayı iç borçlanma programı tamamlandı.

Ocak ayında toplam 6.4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 5 milyar TL'si piyasadan 6.1 milyar TL'lik iç borçlanma yapılması öngörülüyordu.

Öte yandan Hazine geçen hafta iç piyasada 1 milyar euroluk tahvil ihracı da gerçekleştirmişti.

Hazine, şubat ayında ise toplam 22.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 17.4 milyar TL'si piyasadan toplam 21.8 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.

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Kaynak: Reuters