ATAK helikopterleri Afrin'i vuruyor

24 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek için cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" 5. gününde devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında ilk kez görev alan yerli üretim T-129 ATAK helikopteri, Afrin'in batısındaki terör hedeflerini vurdu. Kara unsurlarınca lazerle titizlikle işaretlenen hedefleri vuran ATAK helikopterleri, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" füzelerini de kullandı.

"Cirit" ilk kez kullanılıyor

Afrin'in batısında belirlenen terör hedefleri, gece boyunca aralıklarla tanklarla vurulurken harekatta yerli üretim taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev yaptı.

Terör örgütü hedeflerinin kara unsurlarınca lazer sistemleriyle titizlikle işaretlenmesinin ardından T-129 ATAK helikopterleri, bölgeyi ateş altına aldı.

Teröristlerin bulunduğu alanları vuran helikopterler, harekat sırasında yerli üretim "Cirit" lazer güdümlü füzelerini de kullandı.

En modern elektronik harp gereçlerine sahip

TAI tarafından üretilen ve çok amaçlı görevlere uygun olarak en modern elektronik harp gereçleri entegre edilen ATAK, aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT, 2 adet STINGER ve 500 adet top mermisi ile görev yapabiliyor.

8 terörist etkisiz hale getirildi

Şeyh Horoz bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı amacıyla dün gece sızma girişiminde bulunan PKK/PYD/YPG terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Askeri sevkiyat devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesine askeri sevkiyat devam ediyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Hatay'a gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar, birliklere takviye amacıyla sınır hattına yönlendirildi.

Askeri araçlardan bazıları, huduttaki son kontrollerin yapılmasının ardından Afrin'e sevk edildi.

Hatay'da güvenlik bölgesi

Hatay'ın Hassa ilçesinde Suriye sınırındaki bazı alanlar, 15 gün boyunca özel güvenlik bölgesi olarak belirlendi.

Söz konusu yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların haricinde bölgeye her türlü araç ve insan girişinin yasaklandı.

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Kaynak: AA