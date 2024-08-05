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Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: İstediğimiz sonucu almış değiliz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram yasağıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Uraloğlu: ''İstediğimiz sonucu almış değiliz'' dedi.

Haber Merkezi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle bugün yapılan görüşmeye ilişkin, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." dedi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

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