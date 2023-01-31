CHP ve İYİ Parti'den EYT itirazı! Prim gün sayısıyla ilgili sorun var

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmalardan sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, emeklilikte yaşa takılanlarlar (EYT) ile ilgili kanun teklifinin Meclis Başkanlığına sunulduğunu hatırlatarak, "EYT'de yaş sınırı kaldırıldı ancak bu kez prim gün sayısıyla ilgili sorun var." diye konuştu.

Bu, devlet ciddiyetine yakışmaz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, EYT konusunda "1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400." demesine rağmen kanun teklifinde prim gün sayısının 5975'e kadar yükseltildiğini dile getiren Usta, "Bu, devlet ciddiyetine yakışmaz, mutlaka düzeltilmesi lazım." ifadesini kullandı.

SGK emekçileri çalıştı ve en düşük maaşı onların

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "iktidarın, seçim telaşından Meclisi torba yasa noterliğine çevirdiğini" söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekçilerinin iş yükünün, asgari ücrete yapılan zam ve hizmet borçlanması nedeniyle üç katına çıktığını belirten Beştaş, "Bir yılda yaklaşık 400 bin kişi emeklilik işlemini yaparken yine SGK emekçileri çalıştı ve en düşük maaşı alan kamu emekçisi konumundalar." dedi.

Büro emekçileri 3600 ek gösterge kapsamının dışında tutuldu

Büro emekçilerinin, diğer kamu emekçilerinin ücretlerinden daha düşük ücret aldığını, 3600 ek gösterge kapsamının dışında tutulduklarını ifade eden Beştaş, "EYT yoğunluğuna da maruz kalacaklar. 3600 ek gösterge düzenlemesine SGK ve büro emekçileri de dahil edilmeli. SGK emekçileri doğumdan ölüme kadar herkese hizmet ediyor, bu taleplerde onların yanındayız." değerlendirmesini yaptı.

"Mahzurlu taraflarının çözülmemesini kabul etmiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "iktidarın, seçimi kaybedeceğini gördüğünü ve son çare olarak toplumdaki en büyük beklenti gruplarından biri olan EYT'ye sarıldığını" söyledi.

EYT düzenlemesinin, 7 aydır siyaseten bekletildiğini, son bir aydır istismara varan şekilde geciktirildiğini söyleyen Özel, "İktidar, 'EYT'liler ilk maaşı çeksinler, elleri sıcakken gelip bize oy atsınlar.' denecek kadar bu siyasi istismarı devam ettiriyor." dedi.

EYT konusunda 5000 prim günü geçerli olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in, EYT konusunda 5000 prim gününün geçerli olacağını söylediğini dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"Kanun teklifinde, prim günüyle ilgili 5975'e kadar kademelendirme var. Bu, yeni bir mağduriyet, kabul edilebilir değil. Yeni bir mağduriyet yaratmamak için mutlaka 9 Eylül 1999 ile 2008 arası sigortalılara yönelik bir kademelendirme lazım.

Ciddi mağduriyet var

Teklifte bu yok. Bağ-Kur kapsamında çalışan esnaflar ve çiftçiler için 9000, kadınlar için 7200 gün konusunda ciddi mağduriyet var. Bir tarafta 5000 diğer tarafta 7200, 9000 gün kabul edilebilecek bir şey değil. Buna müdahale etmek lazım. Düzenlemeyi bu kadar geç getirip mahzurlu taraflarının çözülmemesini kabul etmiyoruz."

Staj ve çıraklık mağdurlarını sürekli dile getirdiklerine değinen Özel, bu sesin duyulması gerektiğini belirtti.

EYT'yi yetiştirmek için sabahlara kadar çalışmak zorunda kalacaklar

Büro Emekçileri Sendikasına bağlı çalışanların mağdur olduğunu söyleyen Özel, "En önemlisi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı çalışanlarının geçmişte iki maaş ikramiye hakları vardı. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bunu ellerinden aldı. EYT'yi yetiştirmek için belki sabahlara kadar uyumadan çalışmak zorunda kalacaklar ama cüzi bir iyileştirme var. Bunu kabul etmiyorlar. 3600 ek göstergede mağdur oldular, bu taleplerini iletiyorlar." açıklamasını yaptı.